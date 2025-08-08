Тренер Адиев рассказал о разговоре с руководством «Крыльев» об игре команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о пожеланиях руководства перед стартом сезоном.

Адиев возглавил «Крылья» в межсезонье, сменив в должности Игоря Осинькина. После трех туров команда занимает второе место в таблице РПЛ, набрав семь очков.

— Первое пожелание руководства — только не играть в оборонительный футбол. Я сказал, что понимаю, что за мной закрепился ярлык оборонительного тренера, но я всегда играю исходя из тех игроков, которые у меня есть под рукой, пытаюсь использовать их сильные стороны. Я привел в пример «Химки», где я недолго проработал. Где вы там видели оборонительный футбол? Когда у тебя есть под рукой такие футболисты, как Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный — хочешь не хочешь, но будешь смотреть наверх. И здесь я переложил ответственность на них [руководство] и сказал: «Будет зависеть от того, каких вы мне футболистов приобретете, в тот футбол и будем играть», — заявил Адиев в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Крылья Советов» в четвертом туре РПЛ в субботу примут калининградскую «Балтику».

