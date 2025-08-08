Новичок ЦСКА рассказал об отличиях российского и аргентинского футбола

Новичок ЦСКА Лионель Верде рассказал об отличиях российского и аргентинского футбола.

"Футбол здесь совершенно другой. На мой взгляд, в России более качественные и быстрые футболисты, чем в Аргентине. При этом, повторюсь, я постараюсь как можно быстрее влиться в российский футбол, – заявил Верде в интервью "РБ Спорт".

Лионель Верде дебютировал за "армейцев" в игре против "Зенита (1:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Он вышел на замену на 70-й минуте матча.

После трёх стартовых туров ЦСКА с пятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от лидирующего "Локомотива".

Следующий матч красно-синие проведут дома против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.