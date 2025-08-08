У Захаряна были варианты продолжить карьеру во Франции

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что у российского хавбека были варианты продолжить карьеру в аренде во Франции.

© Чемпионат.com

— Были ли предложения по Арсену этим летом?

— Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях, — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.