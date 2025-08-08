Сборная России сыграет с командой из Южной Америки

Пресс-служба сборной России объявила, что команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Боливией в Москве. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

© Пресс-служба сборной России

«Сборная России впервые сыграет с Боливией. Матч сборной пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Время начала встречи и старта билетной программы будут объявлены дополнительно. Сборная Боливии занимает 78-ю строчку в рейтинге ФИФА и сохраняет шансы квалифицироваться на ЧМ-2026», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Напомним, в сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром.