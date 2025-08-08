«Реалу» интересен полузащитник ПСЖ

«Реалу» интересен Витинья. У хавбека «ПСЖ» есть опция выкупа за 90 млн евро летом 2026-го (Marca)
«Реал» интересуется хавбеком «ПСЖ» Витиньей.
По данным журналиста Андреса Мартинеса, в контракте 25-летнего игрока есть опция выкупа за 135 млн евро этим летом и за 90 млн евро в 2026 году.
Как сообщает Marca, мадридский клуб может предпринять попытку приобрести Витинью после чемпионата мира, который пройдет летом 2026-го. Отмечается, что на данном этапе «ПСЖ» не намерен продавать полузащитника.
Утверждается, что, несмотря на запрет в Лиге 1 прописывать отступные, агенты и футболисты находят способы обходить это правило.
В прошлом сезоне он провел за клуб 59 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Действующее соглашение Витиньи рассчитано до 30 июня 2029 года.
«Реалу» интересен Витинья. У хавбека «ПСЖ» есть опция выкупа за 90 млн евро летом 2026-го (Marca)
Татьяна Тарасова: «Планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Узнаю на следующей неделе, когда могу прийти»
«Ман Сити» отдал Рейса в аренду «Жироне». 19-летний защитник сыграл 4 матча за клуб после перехода из «Палмейраса» за 35 млн фунтов
«Реалу» интересен Витинья. У хавбека «ПСЖ» есть опция выкупа за 90 млн евро летом 2026-го (Marca)
Татьяна Тарасова: «Планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Узнаю на следующей неделе, когда могу прийти»
«Ман Сити» отдал Рейса в аренду «Жироне». 19-летний защитник сыграл 4 матча за клуб после перехода из «Палмейраса» за 35 млн фунтов