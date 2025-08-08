«Реалу» интересен полузащитник ПСЖ

«Реал» интересуется хавбеком «ПСЖ» Витиньей.

По данным журналиста Андреса Мартинеса, в контракте 25-летнего игрока есть опция выкупа за 135 млн евро этим летом и за 90 млн евро в 2026 году.

Как сообщает Marca, мадридский клуб может предпринять попытку приобрести Витинью после чемпионата мира, который пройдет летом 2026-го. Отмечается, что на данном этапе «ПСЖ» не намерен продавать полузащитника.

Утверждается, что, несмотря на запрет в Лиге 1 прописывать отступные, агенты и футболисты находят способы обходить это правило.

В прошлом сезоне он провел за клуб 59 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Действующее соглашение Витиньи рассчитано до 30 июня 2029 года.