«Довольно неплохой уровень»: ветеран сборной России о новых соперниках

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат, выступавший в сборной России, поделился размышлениями о новых соперниках национальной команды и рассказал, что его радует в этом выборе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Порадует то, что, например, команды, которые будут участвовать или участвовали на чемпионатах мира – это очень хорошо. Думаю, у них довольно-таки неплохой уровень подготовки. А по поводу Боливии… Ну, команда, которая всегда участвует в отборе в Латинской Америке. Это соперник посильнее тех, что были до этого, не считая Нигерии и Камеруна», — отметил он.

Сборная России сыграет с Боливией, Иорданией, Катаром и Ираном.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее комментатор «Матч ТВ» раскритиковал возможные изменения лимита на легионеров в РПЛ.