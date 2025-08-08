Генич раскритиковал возможные изменения лимита на легионеров в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выступил против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Во-первых, повысятся трансферы на российских игроков. Они и так сейчас немаленькие — они почти в космос улетели. Сейчас вообще в стратосферу улетят. Каждый игрок сборной, или который рядом со сборной, будет на вес золота», — заявил Генич.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.