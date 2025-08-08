Радимов оценил одного из будущих соперников сборной России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» назвал предстоящий товарищеский матч национальной команды против сборной Ирана хорошим спаррингом.

Игра пройдет 10 октября в Волгограде. Сборная Ирана занимает 20‑е место в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина располагается на 35‑й строчке.

— Сейчас, когда мы не играем на международном уровне, за рейтингами не следим, но топ‑20 — достаточно высокое место. Хороший спарринг для команды России, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборные России и Ирана встречались в 2023 году. Игра в Тегеране завершилась со счетом 1:1.