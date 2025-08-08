Экс-игрок сборной России дал совет молодым футболистам

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко заявил, что молодым российским футболиста нужно стремиться к продолжению карьеры в европейских клубах.

- Я сейчас молодым футболистам говорю, неважно, это Англия, Испания, там Греция, Турция, ну не знаю, да? Надо ехать. Лучше попробовать, - сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

С 2002 по 2008 год Роман играл за "Спартак", потом перешёл в лондонский "Тоттенхэм". В 2012-м форвард, вернувшись в Россию, подписал контракт с "Локомотивом". В 2021 году Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

На данный момент Павлюченко является главным тренером Родины-2.