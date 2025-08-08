Мостовой раскритиковал старт сезона «Краснодара»

Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» не впечатляет на старте сезона.

В первых трех турах Мир РПЛ действующий чемпион победил «Пари НН» (3:0) и московское «Динамо» (1:0), а также уступил «Локомотиву» (1:2).