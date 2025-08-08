Мостовой раскритиковал старт сезона «Краснодара»

Александр Мостовой: «Краснодар» пока не впечатляет – с «Динамо» повезло, Кордоба пульнул и удачно попал. К Мусаеву появятся вопросы, если так продолжится»
Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» не впечатляет на старте сезона.
В первых трех турах Мир РПЛ действующий чемпион победил «Пари НН» (3:0) и московское «Динамо» (1:0), а также уступил «Локомотиву» (1:2).
«Краснодар» пока не впечатляет, сложно сказать, с чем это связано. Может, форму не набрали. Если взять тот же матч против «Динамо», то там «Краснодару» просто повезло, Кордоба просто пульнул и удачно попал в ворота. Посмотрим, как они будут играть дальше. Если все продолжится так, то к Мусаеву появятся вопросы», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
