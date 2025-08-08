В Боливии высказались о предстоящем матче со сборной России

Журналист боливийского издания Unitel Bolivia Сальма Каррион Мухика высказалась о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Боливии.

© Чемпионат.com

«Игра со сборной России означает значительный рост международных отношений страны. Сейчас национальная команда Боливии состязается за место в отборочном турнире Южной Америки. Если сборная добьётся цели, матч с Россией будет иметь решающее значение в подготовке к турниру», — сказала Мухика в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром. В октябре россияне также сыграют с Ираном.