Заслуженный тренер России назвал сильные качества лучшего бомбардира РПЛ

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал сильные качества 20-летнего нападающего Вадима Ракова, который на старте сезона является лидером бомбардирской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас он оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, нужны постоянные тренировки. Дай Бог, чтобы все получилось», – сказал Билялетдинов.

В третьем туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 4:1.

На 11-й минуте счет открыл Вадим Раков. На 56-й минуте Сергей Божин забил второй мяч, на 66-й — Егор Голенков сократил отставание. На 74-й минуте Раков оформил дубль, окончательный результат на 84-й минуте установил Максим Витюгов. На 76-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

В трех первых турах Раков, который перед началом сезона перешел на правах аренды из московского «Локомотива» в «Крылья Советов», забил четыре мяча. В турнирной таблице самарский коллектив располагается на втором месте, набрав семь очков.

В следующем матче «Крылья» дома сыграют с «Балтикой» — встреча состоится 9 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев.