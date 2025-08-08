«Ньюкасл» начал переговоры с ПСЖ о трансфере нападающего

«Ньюкасл» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Рандаля Коло-Муани.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, английский клуб переключился на кандидатуру 26-летнего форварда после неудачи с Беньямином Шешко, который выбрал переход в «МЮ».

«ПСЖ» купил Коло-Муани в 2023 году у «Айнтрахта» за 90 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона нападающий провел в «Ювентусе» на правах аренды, забив 8 голов в 16 матчах Серии А.

Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2028 года.