«Ньюкасл» начал переговоры с ПСЖ о трансфере нападающего

«Ньюкасл» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Рандаля Коло-Муани.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, английский клуб переключился на кандидатуру 26-летнего форварда после неудачи с Беньямином Шешко, который выбрал переход в «МЮ».
«ПСЖ» купил Коло-Муани в 2023 году у «Айнтрахта» за 90 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона нападающий провел в «Ювентусе» на правах аренды, забив 8 голов в 16 матчах Серии А.
Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2028 года.
«В «Спартак» юного Модрича привозили, стоил 300 тысяч евро. В клубе завернули: «Маленький. Не подходит». Журналист Алешин про Луку
Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин – номер один. Большунов – второй, вокруг него ажиотаж. Дзюба – третий, он самый известный действующий футболист»
