Полузащитник Нванери продлил контракт с «Арсеналом»

Английский полузащитник Этан Нванери подписал новый контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте лондонского клуба.

© Матч ТВ

Детали соглашения с 18‑летним футболистом не уточняются, но, по информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2030 года.

Нванери — воспитанник «Арсенала». За основную команду «канониров» он провел 39 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Нванери дебютировал в премьер‑лиге в возрасте 15 лет 181 день — это рекорд турнира.

«Арсенал» по итогам сезона‑2024/25 стал вторым в чемпионате Англии.