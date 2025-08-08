«Акрон» спас ничью в матче с «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл махачкалинский клуб, гол на свой счет записал Джемал Табидзе, который отличился на 42-й минуте. «Акрон» сумел сравнять на 84-й минуте, отличился Беншимол.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице национального первенства после трех туров махачкалинский клуб расположился на седьмом месте, набрав пять очков. «Акрон» идет на пятой позиции, имея в активе на балл больше.

В пятом туре национального первенства «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Тольяттинский клуб на день раньше примет «Оренбург», начало матча — 13:30 мск.