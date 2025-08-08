«Торпедо» арендовало у «Акрона» полузащитника

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин перешел в «Торпедо» на правах аренды, сообщает пресс‑служба московского клуба.

© Матч ТВ

«Торпедо» арендовало 22‑летнего футболиста до конца сезона‑2025/26 с возможностью возвращения игрока в тольяттинский клуб в зимнее трансферное окно.

Данилин выступал за «Акрон» с июля 2023 года. В составе тольяттинского клуба он сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

