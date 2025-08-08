«Атлетико» купит Распадори за 22+4 млн евро у «Наполи»

Джакомо Распадори перейдет в «Атлетико» из «Наполи».

Клубы достигли соглашения о сделке на сумму 22 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На прошлой неделе утверждалось, что неаполитанский клуб хочет получить 30+5 млн евро за 25-летнего игрока.

Нападающий сегодня утром согласовал условия личного трансфера, желая перехода в «Атлетико». «Наполи», в свою очередь, был готов продать игрока.

В прошлом сезоне Серии А Распадори провел 26 матчей, отличившись 6 голами и 1 ассистом.