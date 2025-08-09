«Спартак» лихорадит»: Губерниев не верит в победу над «Локомотивом»

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал московский «Локомотив» фаворитом матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Я жду яркой победы «Локомотива», потому что они сейчас сильнее. «Спартак» лихорадит. Думаю, что «Локомотив» одержит яркую победу в этом матче», — заявил он.

Главной встречей четвертого тура Российской премьер-лиги станет московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Этот матч состоится 9 августа на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

После трех игр единоличным лидером является «Локомотив», набрав девять очков. По семь баллов в активе самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики» и казанского «Рубина». Действующий чемпион страны «Краснодар» набрал шесть очков, московский ЦСКА и петербургский «Зенит» — пять, а столичные «Динамо» и «Спартак» — четыре. Красно-белые при этом расположились на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» отказал «Спартаку» в трансфере российского футболиста.