«Шахтер» получил новое предложение от «Фулхэма» о трансфере полузащитника

«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
«Шахтер» получил новое предложение от «Фулхэма» о трансфере Кевина.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ предложил 30 млн евро плюс бонусы за 22-летнего вингера. Общая стоимость трансфера могла бы составить 40 млн евро, но английский клуб получил отказ.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Фулхэм» подал новое официальное предложение донецкому клубу. Его сумма оценивается в 37 млн евро плюс бонусы.
Однако «Шахтер» настаивает на 50 млн евро за футболиста.
В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 2 передачи в 3 матчах квалификации Лиги Европы. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
