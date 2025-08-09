Российский вратарь Лодыгин покинул греческий топ-клуб

Российский вратарь Юрий Лодыгин покинул греческий «Панатинаикос», об этом сообщила пресс-служба клуба.

35-летний голкипер защищал цвета команды с 2022 года, до этого он выступал в греческом клубе «Янина». В составе «Панатинаикоса» Юрий становился чемпионом Греции.

Всего в составе команды во всех турнирах он сыграл 36 матчей, в которых пропустил 29 мячей, в 16 встречах сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. В настоящий момент возрастной голкипер, у которого российское и греческое гражданство, находится в статусе свободного агента.

В России Лодыгин известен выступлением за тульский «Арсенал» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.