«На все воля божья»: Марио Фернандес о переходе в «Ахмат» к Черчесову

Бразильский защитник Марио Фернандес, имеющий российский паспорт, опроверг информацию, согласно которой с ним связывался грозненский «Ахмат» с целью предложить контракт. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьей и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», — поделился он.

Под руководством Станислава Черчесова, который возглавил грозненский клуб, Фернандес играл в сборной России.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом. С тех пор он находился без команды. В летнее межсезонье 2025 года он пробовался в московское «Торпедо», однако контракт так и не подписал.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.