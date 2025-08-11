Ротенберг рассказал о встрече с вратарем ПСЖ

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал «Матч ТВ» о встрече с вратарем «ПСЖ» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннаруммой.

© Соцсети

«ПСЖ» 13 августа сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет на стадионе «Дачия Арена» в Удине. Ранее Ротенберг опубликовал в Telegram‑канале совместное фото с Доннаруммой.

— Как прошла ваша встреча с Доннаруммой?

— Я просто уважаю вратарей. Он бьется в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари. Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть — это говорит о том, что он любит свое дело и готов жертвовать собой ради общего результата, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Доннарумме 26 лет, голкипер выступает за «ПСЖ» с 2021 года.