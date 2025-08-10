Тренер «Спартака» Станкович поцарапал живот игроку «Локомотива»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поцарапал живот игроку столичного «Локомотива» Сесару Монтесу в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, в перерыве игры специалист направился к мексиканцу, чтобы высказать ему претензии за один из игровых эпизодов. На тот момент у Монтеса уже была желтая карточка за фол на Ливае Гарсии. На эмоциональное высказывание Станковича Монтес ответил грубостью, после чего тренер схватил футболиста за торс, оставив там царапины.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте снова забил Батраков.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Калининграде против «Балтики». Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Спартак» на своем стадионе примет петербургский «Зенит». Встреча состоится также 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:35 по московскому времени.