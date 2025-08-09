«Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный забитый мяч — автогол Ваньи Дркушича на 30-й минуте.

Грозненцы с тремя очками идут на 12-м месте в турнирной таблице. «Зенит» имеет в активе пять очков и располагается на восьмой строчке.

6 августа главным тренером «Ахмата» был назначен Станислав Черчесов. В первом матче под его руководством команда смогла набрать первые очки в текущем сезоне.