Кобелев раскритиковал игру легионеров «Зенита» в РПЛ

‎Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Кобелев поделился мнением о результатах сине-бело-голубых после 4 туров чемпионата России-2025/26.

‎На данный момент петербуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

‎«Легионеры «Зенита» не полностью выкладываются на поле. Может, это зависит от физической готовности или других моментов. В результате мы видим очень медленный футбол. Так невозможно выигрывать», — цитирует Кобелева

‎9 августа «Зенит» на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:1. Автоголом отметился защитник сине-бело-голубых Ваня Дркушич.

‎Следующим соперником петербургской команды станет «Спартак». Игра пятого тура РПЛ состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.

‎Завтра, 12 августа, сине-бело-голубые сыграют против «Рубина» в рамках встречи группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.