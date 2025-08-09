«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Дарвина Нуньеса

Центральный нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес стал футболистом «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Ранее форвард выступал в составе английского «Ливерпуля».

© ФК Аль-Хиляль

«Добро пожаловать, Дарвин Нуньес», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Нуньес принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.