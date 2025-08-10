Тренер "Ахмата" Черчесов прокомментировал победу над "Зенитом" в РПЛ

Новый главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал важной победу над петербургским «Зенитом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Его слова приводит официальный Telegram-канал команды из Грозного.

«Эмоции положительные. Важный матч, важная победа, но это только начало. У нас на третий день игра с «Оренбургом», потом – с «Крыльями Советов». Попросил пять минут попраздновать, после – концентрироваться и восстанавливаться. С удовольствием бы попраздновали, но занимайтесь этим вы», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Черчесов возглавил клуб 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.