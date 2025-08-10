Гол Миранчука помог «Атланте» спастись от поражения

«Атланта Юнайтед» и «Монреаль» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сапуто» в Монреале, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыли хозяева, отличился Данте Сили на 40-й минуте. «Атланта» смогла сравнять только за три минуты до конца основного времени, автором гола стал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Для российского футболиста этот гол стал пятым в рамках регулярного чемпионата текущего сезона.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.