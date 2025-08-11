Защитник ЦСКА рассказал, что посоветовал ему Роша перед уходом из клуба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какой совет получил от Виллиана Роши перед его уходом из клуба.

"Виллиан Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало моё время. Я ему очень благодарен. Будем стараться делать всё, что сможем", - цитирует Лукина "Чемпионат".

Виллиан Роша в ближайшее время перейдет из ЦСКА в "Аль-Джазиру", сумма трансфера составит около 6,5 миллионов евро. Защитник выступал за московский клуб с 2022 года и провел за "армейцев" во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

После 4 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в своем активе.