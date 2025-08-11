Черчесов рассказал о подготовке «Ахмата» к победному матчу с «Зенитом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как готовил команду к победному матчу с петербургским «Зенитом» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что команда всегда готовится к игре одинаково, вне зависимости от уровня соперника.

«Изучили соперника, изучили своих игроков ― это естественный процесс. Подошли к нему без эмоций и сделали свою работу», — заявил Черчесов.

Ранее поражение от «Ахмата» объяснил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Не хватало скорости в атаке. Конечно, поле достаточно медленное, не совсем, наверное, позволяет играть быстро в тонкий футбол, и контратаковать на нем проще», — заявил специалист.

Встреча прошла 9 августа в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 30-й минуте в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.