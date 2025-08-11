Итальянская «Фиорентина» договаривается с казанским «Рубином» по трансферу нападающего Мирлинда Даку, сообщает Telegrafi. По данным источника, игрок заинтересован вариантом с переездом во Флоренцию.

Напомним, Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.