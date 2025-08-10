В "Пари НН" высказались о будущем нападающего Боселли

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал возможный уход из команды форварда Хуана Боселли.

© Rusfootball

- Зимой с ним была договоренность, что надо доиграть сезон. Он остаётся нашим ключевым игроком. Понятно, что игрок, который набрал такую статистику, вырос в цене. На данный момент на бумаге нет таких предложений, которые нас бы устроили.

25-летний нападающий Хуан Боселли присоединился к "Пари НН" в сентябре 2023 года. Его нынешний контракт действует до лета 2026-го. В текущем сезоне форвард принял участие в 4 матчах чемпионата и Кубка России и не отметился результативными действиями. Всего на счету уругвайца 14+4 по системе гол плюс пас в 59 играх за нижегородскую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.