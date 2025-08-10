Стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера

Московский «Спартак» начал поиск нового главного тренера. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, у агентов уже происходили контакты с рядом иностранных специалистов из топ-5 европейских чемпионатов. Уточняется, что один из кандидатов на пост нового наставника «Спартака» сейчас работает не главным тренером, а является помощником в тренерском штабе.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В нынешнем сезоне команда набрала 4 очка в стартовых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и находится на 11-м месте.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» повторил клубный антирекорд по количеству пропущенных голов в стартовых четырех турах чемпионата России. В нынешнем сезоне команда уже пропустила восемь мячей.