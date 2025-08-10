Назван потенциальный соперник сборной России на 2026 год

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индии в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, обе федерации заинтересованы в проведении товарищеской встречи. Между сторонами идет обмен мнениями, однако пока не назначены ни дата, ни место проведения игры.

Индия занимает 133-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), а Россия идет на 35-й позиции.

В 2025 году национальная команда еще сыграет с Боливией, Иорданией, Катаром и Ираном.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.