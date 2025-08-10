Иско пропустит около трех месяцев из-за перелома малоберцовой кости (As)
В официальном медицинском заключении «Бетиса» указано, что у 34-летнего игрока «новый перелом без смещения в средней трети левой малоберцовой кости».
«Это новая травма, не связанная с предыдущей, которая уже вылечена.
В ближайшие недели игроку будет проведено консервативное лечение, и его возвращение будет зависеть от хода лечения», – говорится в сообщении «Бетиса».
В прошлом году Иско перенес две операции на ноге, и ему установили пластину.
По данным As, испанец будет отсутствовать как минимум 11-12 туров Ла Лиги и 4 матча Лиги Европы.
