Иско пропустит около трех месяцев из-за перелома

В официальном медицинском заключении «Бетиса» указано, что у 34-летнего игрока «новый перелом без смещения в средней трети левой малоберцовой кости».

«Это новая травма, не связанная с предыдущей, которая уже вылечена.

В ближайшие недели игроку будет проведено консервативное лечение, и его возвращение будет зависеть от хода лечения», – говорится в сообщении «Бетиса».

В прошлом году Иско перенес две операции на ноге, и ему установили пластину.

По данным As, испанец будет отсутствовать как минимум 11-12 туров Ла Лиги и 4 матча Лиги Европы.