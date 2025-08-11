Генич объяснил, чего не хватает «Спартаку»

Генич о «Спартаке» и 2:4 от «Локо»: «Не хватает хитрости, команда очень прямолинейна. Чисто тренерское поражение»
Константин Генич назвал прямолинейной игру «Спартака» с «Локо» (2:4) в матче РПЛ.
«Это чисто тренерское поражение «Спартака», и не только Станковича, а всего тренерского штаба. Мне в этом матче не понравилось, что «Спартак» со своей быстротой пытается соперника задушить. Все время быстро‑быстро отобрать, ударить, довести атаку — это здорово в современном футболе, но «Спартаку» не хватает хитрости. Он очень прямолинейный. «Локомотив» был хитрее, он отдал мяч «Спартаку» и грамотно выстроил оборону», — сказал комментатор.