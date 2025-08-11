Футболист «Краснодара» рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Португалии

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал «Матч ТВ», чем МИР Российская премьер‑лига (РПЛ) отличается от чемпионата Португалии по футболу.

«Краснодар» в воскресенье в гостевом матче четвертого тура МИР РПЛ обыграл «Оренбург» — 1:0. Ленини перешел в российскую команду в 2022 году из португальского клуба «Шавеш».

— Получилась очень хорошая игра с большим количеством борьбы. У «Оренбурга» хорошая команда с сильными футболистами. Мне кажется, что в нашем чемпионате нет легких игр, в каждой встрече приходится выкладываться на максимум. К счастью, нам удалось выиграть, это был важный матч для нас.

— Вы играли в Португалии, в России проводите четвертый сезон. В чем разница между футболом в этих странах?

— Сравнивать будет неправильно, каждая лига отличается. В России больше упор на физическую составляющую, — сказал Ленини «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице. В следующем туре «быки» 17 августа дома сыграют с «Сочи».

