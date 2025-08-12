Opta: шансы «Барселоны» на выигрыш Ла Лиги составляют 46,5%, «Реала» — 32,1%

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в испанской Примере сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Барселоны» составляет 46,5%. Шансы мадридского «Реала» выиграть титул оцениваются в 32,1%, а столичного «Атлетико» — в 11,7%.

Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на выигрыш Ла Лиги
Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Испании сезона-2025/2026:

  1. «Барселона» — 46,5%;
  2. «Реал» Мадрид — 32,1%;
  3. «Атлетико» Мадрид — 11,7%;
  4. «Вильярреал» — 3,7%;
  5. «Атлетик» Бильбао — 2,9%;
  6. «Бетис» — 0,9%;
  7. «Осасуна» — 0,5%;
  8. «Сельта» — 0,4%;
  9. «Реал Сосьедад» — 0,4%;
  10. «Валенсия» — 0,2%.

В минувшем сезоне чемпионат Испании выиграла «Барселона», заработавшая 88 очков. «Реал» занял второе место (84).

