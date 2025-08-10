«Ростов» в большинстве победил «Пари НН»

В матче четвертого тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах с минимальным счётом переиграл нижегородский «Пари НН». При этом стоит отметить, что большую часть встречи гости играли в меньшинстве.

На 11 минуте рефери показал прямую красную карточку защитнику «Пари НН» Майга. Реализовать численное преимущество «Ростов» смог только на 47-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова, который оказался единственным.

Напомним, ранее в рамках 4 тура РПЛ грозненский «Ахмат» в родных стенах победил петербургский «Зенит».