Московское «Динамо» упустило победу над «Сочи» в матче 4‑го тура РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 4‑го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола в матче стал полузащитник Денис Макаров. В середине первого тайма главным арбитр Инал Танашев также отменил гол Макарова из‑за офсайда.

На 84‑й минуте вышедший на замену полузащитник хозяев Максим Мухин сравнял счет в матче и принес сочинцам первые очки в сезоне.

Команда Валерия Карпина набрала 5 очков и поднялась на девятое место в таблице РПЛ, «Сочи» с одним баллом идем 14‑м.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с ЦСКА 17 августа, «Сочи» в этот же день отправится в гости к «Краснодару».

Чемпионат России. 2025-26. Тур 04

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Мухин, 84. — Макаров, 37 (ВИДЕО).