Карпин прокомментировал ничью с аутсайдером РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Его слова приводит ТАСС.

«Результатом, понятно, недовольны, к обороне вопросов вообще нет. Если не забиваешь, забивают тебе — из ничего», — заявил Карпин.

Он назвал результат команды неудовлетворительным.

Встреча между «Сочи» и «Динамо» завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 37-й минуте забил полузащитник Денис Макаров. На 84-й минуте счет сравнял хавбек Максим Мухин, чем вырвал для «Сочи» ничью.

Таким образом, после четырех матчей «Динамо» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 14-е место, набрав одно очко. Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 12 очков.