Стало известно подробное расписание осенних матчей сборной России по футболу

Пресс-служба сборной России по футболу в телеграм-канале опубликовала расписание шести осенних товарищеских матчей национальной команды.

© Чемпионат.com

4 сентября (четверг)

Россия — Иордания (Москва, «Лукойл Арена»)

7 сентября (воскресенье)

Катар — Россия (Эр-Райян, «Аль-Садд»)

10 октября (пятница)

Россия — Иран (Волгоград, «Волгоград Арена»)

14 октября (вторник)

Россия — Боливия (Москва, стадион «Динамо»)

12 ноября (среда)

Россия — Перу (Санкт-Петербург, «Газпром Арена»)

15 ноября (суббота)

Россия — Чили (Сочи, «Фишт»).

Последние товарищеские матчи сборная России под руководством Валерия Калпина провела в июне — с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).