Стало известно подробное расписание осенних матчей сборной России по футболу
Пресс-служба сборной России по футболу в телеграм-канале опубликовала расписание шести осенних товарищеских матчей национальной команды.
4 сентября (четверг)
Россия — Иордания (Москва, «Лукойл Арена»)
7 сентября (воскресенье)
Катар — Россия (Эр-Райян, «Аль-Садд»)
10 октября (пятница)
Россия — Иран (Волгоград, «Волгоград Арена»)
14 октября (вторник)
Россия — Боливия (Москва, стадион «Динамо»)
12 ноября (среда)
Россия — Перу (Санкт-Петербург, «Газпром Арена»)
15 ноября (суббота)
Россия — Чили (Сочи, «Фишт»).
Последние товарищеские матчи сборная России под руководством Валерия Калпина провела в июне — с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).
