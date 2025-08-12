Глушаков оценил перспективы «Локомотива» в этом сезоне

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков оценил перспективы "железнодорожников" в новом сезоне.

© Rusfootball

"Локомотив» также сделал хорошие усиления: и Бакаева взяли, и Руденко. Это опытные футболисты с игровой практикой. «Локомотив» хорошо выстрелит в этом сезоне", - сказал Глушаков "Матч ТВ".

В субботу, 9 августа "Локомотив" на своём поле обыграл "Спартак". Хет-трик оформил полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков. Также гол забил Дмитрий Воробьёв. У гостей забили Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

После четырёх туров "железнодорожники" лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

В минувшем сезоне команда Михаила Галактионова заняла шестое место, набрав 53 очка.

Следующий матч "Локомотив" проведёт против "Балтики" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Игра пройдёт на "РЖД Арене в среду, 13 августа.