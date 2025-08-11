«Галатасарай» сообщил о завершении аренды Мораты

Пресс‑служба турецкого «Галатасарая» объявила в клубных соцсетях об уходе испанского форварда Альваро Мораты, права на которого принадлежат «Милану».

© Матч ТВ

— Спасибо, Альваро Мората, за все силы, что ты отдал «Галатасараю»! Удачи в дальнейшей карьере!» — попрощалась с футболистом пресс‑служба стамбульской команды.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мората вернется в Серию А и перейдет в «Комо» на правах аренды, но с обязательством выкупа. «Комо» может заплатить за испанца 15 млн евро.

32‑летний Мората по ходу сезона‑2024/25 провел за «Галатасарай» и «Милан» 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять голевых передач.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 23 августа.

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.