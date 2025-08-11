Матс Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд

36-летний Матс Хуммельс сыграл прощальный матч за дортмундскую «Боруссию» в товарищеской встрече с «Ювентусом». Немецкий защитник вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и уступил место Никласу Зюле уже на 18-й минуте.

Немецкий футболист выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год и после трёх сезонов в «Баварии» вернулся в Дортмунд в 2019-м. В сентябре 2024 года немец покинул «Боруссию» и перешел в «Рому».

В его активе 508 матчей за клуб, защитник выиграл шесть трофеев, в том числе два титула Бундеслиги и два Кубка Германии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии Хуммельс становился победителем ЧМ-2014.