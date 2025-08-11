Экс-тренер «Спартака» готов вернуться в клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в клуб и сменить на посту его наставника сербского специалиста Деяна Станковича. Его слова приводит Sport24.

© Газета.Ru

«Хотел бы снова возглавить «Спартак»? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений», — сказал Рианчо.

Испанский специалист исполнял обязанности главного тренера красно-белых осенью 2018 года на протяжении трех недель – после отставки Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:4. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).