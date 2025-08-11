Суперкомпьютер объявил главных претендентов на чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sport сделал прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, после четырёх стартовых туров искусственный интеллект предсказал претендентов на чемпионство.

Шансы клубов РПЛ на чемпионский титул:

  • ПФК ЦСКА (Москва) — 25,0%;
  • «Локомотив» (Москва) — 24,2%;
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — 21,2%;
  • «Краснодар» (Краснодар) — 19,6%;
  • «Динамо» (Москва) — 3,7%;
  • «Спартак» (Москва) — 2,9%;
  • «Рубин» (Казань) — 1,2%;
  • «Балтика» (Калинингад) — 0,9%;
  • «Акрон» (Тольятти) — 0,3%;
  • «Крылья Советов» (Самара) — 0,3%;
  • «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0,2%.

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров в РПЛ лидирует московский «Локомотив».

