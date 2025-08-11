«Дзюба – очень умный нападающий. Два-три года еще может поиграть на высоком уровне». Сулейманов о 36-летнем игроке «Акрона»

Тимур Сулейманов считает, что Артем Дзюба еще 2-3 года может играть на высоком уровне.

Нападающий «Ростова» предрек, сколько лет Дзюба сможет сохранять уровень
В 4 матчах текущего сезона РПЛ на счету 36-летнего форварда «Акрона» 2 гола и 2 ассиста.

«Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артем грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но все, что связано с действиями в штрафной — здорово. Это фантастический человек и игрок. Два-три года он еще может поиграть на высоком уровне», — сказал нападающий «Ростова».
