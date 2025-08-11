Осинькин оценил, как много РПЛ потеряет из-за нового лимита

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

