Жену футболиста «Спартака» пытались ограбить во Франции

Супругу полузащитника московского "Спартака" Данила Пруцева Наталью едва не ограбили в Париже. Об этом рассказала сама девушка.

Со слов Натальи, неизвестная женщина пыталась украсть у нее сумочку, в которой была крупная сумма денег и карта. Все это произошло недалеко от Эйфелевой башни.

Данил и Наталья Пруцевы поженились в декабре 2023 года. За "Спартак" Пруцев выступает с января 2023 года. Ранее в этом году появились слухи об интересе к игроку со стороны столичного "Локомотива", но футболист пока остается в стане "красно-белых".